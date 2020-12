’Vertrouwen in kabinetsbeleid’

Het wel of niet sluiten van scholen, het wel of niet openen van de horeca, ’het niet goed voorbereid zijn op massale vaccinatie’, het stilleggen van de amateursport, geen maatregel lijkt meer te deugen en dat met de oplossing in zicht. In januari begint waarschijnlijk de vaccinatiecampagne.

Denken al die ontevreden mensen nu echt dat onze regering er een potje van maakt, of hebben de komende verkiezingen er ook mee te maken om de onvrede onder het volk aan te wakkeren?

Het gras bij de buren blijkt ook nu weer vele malen groener. In Duitsland worden vaccinatiestraten uit de grond gestampt, ’wij doen niks’ lijkt het. In Engeland wil Boris ’Trump’ laten zien hoe goed de Brexit is voor zijn land, om, met risico, eerder te gaan vaccineren dan die andere Europeanen.

Gelukkig zijn er ook nog veel mensen zoals ik, die het volste vertrouwen hebben in de beslissingen van dit kabinet Rutte III en extreem veel waardering hebben voor onze snoeihard werkende ministers met hun ’hondenbaan’.

H. Massier, Kropswolde