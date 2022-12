’Voetbalfans nodig voor sfeer’

De reden dat Groeneweg dat wil is omdat de wijkagent te weinig zichtbaar is, mede doordat hij moet opdraven bij risicowedstrijden. Maar voetbal zonder publiek is, denk aan de coronatijd, de dood in de pot. Supporters zorgen voor sfeer en emotie in het stadion. Zonder supporters en hun inkomsten uit kaartverkoop kan je de Eredivisie wel opdoeken. Het is wel goed om bij sommige risicowedstrijden de uitsupporters te weren.

Daarnaast zou het verplicht melden van hooligans met een stadionverbod bij de politie strikt gehandhaafd moeten worden, maar ook daar schiet de politie tekort. Er zijn vast nog creatievere oplossingen vanuit de clubs, maar een totaalverbod van supporters is de doodsteek voor het Nederlandse clubvoetbal!

Bas Overmars, Amsterdam