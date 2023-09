Ombudsman: Ik wil aangifte doen

Ze zou hem beschuldigen van illegaal vuurwapenbezit en kindermishandeling. Dit zijn zware beschuldigingen. Dave ontkent deze beschuldigingen en beschuldigt op zijn beurt zijn ex-vrouw van smaad en laster. Bij smaad of laster verspreidt iemand expres negatieve berichten over u, zodat anderen negatief over u gaan denken.

Dave is heel duidelijk: deze aangiftes tegen hem zijn niet waar. Het zijn leugens. Daarom doet hij aangifte tegen zijn ex-vrouw van valse aangiftes, smaad en laster bij het OM. Het OM stuurt dit door naar de politie. Dat laten ze Dave ook weten. Maar helaas krijgt Dave geen reactie van de politie. Dave vindt dit vervelend. Waarom laat de politie niks horen? Dave begint zich zorgen te maken, want de aangiftes van zijn ex-vrouw zorgen ervoor dat mensen een negatief beeld van hem krijgen. Ook kan hij in de problemen komen met onder andere Jeugdzorg.

Even geleden heeft Dave toevallig in De Telegraaf gelezen dat wanneer je vastloopt met een overheidsinstantie, de Nationale ombudsman je op weg kan helpen. Hij hoopt dat dit voor hem ook geldt. Hij vult het online klachtenformulier in op de site van de ombudsman. Onze collega Idris* leest de klacht van Dave. Hij neemt contact op met Dave en daarna met zijn contactpersoon bij de politie. Hij vraagt hem om te controleren waarom Dave nog geen reactie heeft gehad en om contact met Dave op te nemen.

De politie laat weten dat ze Dave gaan bellen om zijn aangifte op te nemen. Dit gebeurt gelukkig snel. Idris is blij dit te horen en dat het probleem waarmee Dave naar de ombudsman is gekomen, is opgelost. Idris legt Dave uit dat de rol van de Nationale ombudsman hier ophoudt, omdat de politie de klacht verder oppakt en contact opneemt met Dave over zijn aangifte.

Ik vind het belangrijk dat de overheid voortvarend te werk gaat en de burger niet onnodig lang laat wachten. En dat de overheid duidelijk is wanneer iemand een reactie kan verwachten. In het geval van Dave heeft de politie hem in onzekerheid laten zitten. Dave hoorde niks en wist niet of en wanneer hij nog een reactie kon verwachten.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de politie? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.