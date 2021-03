De hypocrisie van label Top Notch

Acteur Bilal Wahib zal zich de ’grap’ om een 12-jarig joch uit te dagen zijn piemel te laten zien lang heugen. Een arrestatie, massale publieke verontwaardiging en een grondige vernietiging van zijn imago vielen hem ten deel. Voor het slachtoffer was er terecht volop steun en mededogen. De woordgrap die in deze situatie allesbehalve leuk was, kan makkelijk onherstelbare schade aan het welzijn van een kind toebrengen. De onbezonnen Wahib zag in een dag zijn veelbelovende carrière in rook opgaan. Veel partijen die direct of indirect geld aan de jonge rapper verdienden, kozen nu haastig de uitgang.