’Opvang asielzoekers kan niet eindeloos doorgaan’

Ik vind het meer dan verschrikkelijk om te moeten lezen hoeveel mensen onmenselijk moeten leven en moeten lijden. Maar onze opvang kan niet eindeloos doorgaan, hier moeten andere oplossingen voor komen.

Om meer begrip te krijgen: Syrië is ruim vier keer groter dan Nederland met 21 miljoen inwoners, Syriërs vluchten vanwege twaalf jaar oorlog en 90% van de bevolking leeft in armoe. Er is een volledig ingestort zorgsysteem.

Eritrea is een land in Oost-Afrika en bijna drie keer groter dan Nederland met nog geen vier miljoen inwoners, deze mensen ontvluchten hun land vanwege extreme onderdrukking en tien jaar dienstplicht.

Duco Douwstra, Vleuten