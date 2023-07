’Cruisepassagiers straks met bussen vervoerd’

’De Passenger Terminal Amsterdam (PTA) naast het Amsterdamse Centraal Station moet weg. De aanlegplaats voor cruiseschepen gold in beginjaar 2000 als nautisch visitekaartje, maar klimaat, milieu en overtoerisme maken er 23 jaar later een schaamteplek van. De coalitie stemde donderdag in met een zo snel mogelijke verplaatsing buiten Amsterdam’, zo las Rien Bos.

Wat denkt de coalitie nu eigenlijk? Dat de passagiers van een aanlegplek buiten het centrum gaan lopen naar het centrum? Nee, natuurlijk niet: die duizenden mensen zullen met bussen vervoerd gaan worden. Nóg meer luchtvervuiling. En als ze de nieuwe aanlegplaats gaan verplaatsen naar, vanuit Amsterdam gezien, voorbij de sluizen van IJmuiden, is die nieuwe zeesluis overbodig. Wederom honderden miljoenen belastinggeld over de balk gegooid. Rien Bos, Velserbroek Gesprek van de dag Elke ochtend het meest spraakmakende nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.