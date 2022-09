’Schoolboeken nooit tijdig geleverd’

De leraren moeten nu hun eigen boeken kopiëren voor de leerlingen. De oorzaak van deze late levering speelt volgens de Algemene Onderwijsbond (Aob) bij diverse uitgeverijen, van Iddink tot Uitgeverij Noordhoff. Redenen: personeelstekorten en een brand in Duitsland.

Twintig jaar heb ik voor de klas gestaan. Twintig jaar heb ik in het begin van het jaar een groot aantal boeken moeten laten kopiëren omdat de boeken niet voorradig waren. Twintig jaar heb ik contact opgenomen met Iddink en Uitgeverij Noordhoff. Nooit een antwoord.

In wilde woede is het me ooit gelukt een van de ’hoge piefen’ van Noordhoff telefonisch te pakken te krijgen. Het moet een vreselijke vergissing zijn geweest dat ik heb kunnen doordringen tot een hoger echalon. Een belofte om de boel te verbeteren en een bos bloemen heb ik gekregen. De bos bloemen is inmiddels verlept, de belofte is in rook opgegaan. Het hogere echalon heeft zich verder in stilzwijgen gehuld.

In twintig jaar is niets veranderd. Alleen worden nu een personeelstekort en een brand als excuus opgevoerd. Dat is nieuw!

Sinds januari jl ben ik niet meer werkzaam als leraar. Zoals voor zoveel van mijn collega’s is het onderwijs een no-go geworden. Dat is geen nieuws. Dat is realiteit. Een realiteit die samenhangt met tal van ergernissen. Waaronder bovengenoemde schoolboekenlevering. Zijn de boeken dit jaar echt in de brand terecht gekomen? En al die andere jaren dan? Overstromingen, oorlog, huizentekorten, droogte, ik noem maar wat!

Zou een Iddink, een Noordhoff niet weten dat leerlingen aan het begin van het schooljaar (en niet een maand of meer later) boeken nodig hebben? Dat zonder boeken een wanorde in de klas ontstaat? Dat leerlingen al aan het begin van het schooljaar een achterstand oplopen? Misschien is hun planning ook in vuur en vlammen opgegaan.

Natascha Hoogendijk-van Trotsenburg,

(oud-)leraar Nederlands