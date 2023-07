’Wereldforum voor klimaatverandering nodig’

Enorme bosbranden en regenval in Canada, branden op het eiland Rhodos, overstromingen in Afghanistan en recordtemperaturen in Zuid-Europa. Dit is een willekeurige greep van de natuurrampen en klimaatverschijnselen die momenteel plaatsvinden. En dan vind ik het te makkelijk om mensen als klimaatdrammer weg te zetten, want deze veranderingen raken ons allemaal en zorgen voor honger, vluchtelingenstromen en veel doden. Zaak dat er snel een wereldforum komt met beslissingsbevoegdheid om nu het nog kan in te grijpen. Goed dat we in Nederland voorop lopen, maar dit is een grensoverschrijdend probleem dat nog steeds wordt onderschat. De grenzen aan de groei van de economie en de bevolking op deze aardkloot zijn bereikt!

Bas Overmars, Amsterdam