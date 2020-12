Jaaroverzicht 2020? Nee, doe maar niet

Of, als het dan toch moet, dat er op 31 december klokslag acht uur ’s avonds een mannetje in beeld komt dat plechtig zijn keel schraapt en zegt: „Hier volgt een overzicht van het jaar 2020: het was drie keer knudde.”

Boing! Einde.

O ja, en graag de gong terug, beste NOS, dan weten we zeker dat het voor die dag in één klap weer even klaar is met de rampspoed.

Ook ik ga in deze rubriek niet terugblikken, al is dit mijn laatste bijdrage van dit annus horribilis en zal Het Verschrikkelijke Jaar verder worden uitgeluid door Ome Rob. Daar gaat-ie het nog druk genoeg mee krijgen. Het geeft namelijk geen pas om terug te blikken terwijl we nog midden in de ellende zitten.

Ik geef u nog liever het recept van een werkelijk fantastische vinaigrette dan dat ik hier, met u, nog even maand voor maand ga doornemen hoe de coronacrisis zich ook alweer in ons land manifesteerde en ontwikkelde. Alsjeblieft zeg. Ik zeg altijd maar zo: zolang Chris Rea nog niet thuis is, heeft het geen zin om terug te kijken.

Zolang er nog ruiten worden ingegooid van GGD’s en gemeentehuizen; zolang testlocaties worden gesaboteerd door virushooligans; zolang OMT-leden, kabinetsleden en burgemeesters worden bedreigd en zolang Willem Engel de broodnodige rust en saamhorigheid in dit land ondermijnt met zijn opruiende idiotie, valt er niets terug te blikken.

Nu we nog maar moeten afwachten hoe, of en wanneer die hele vaccinatieplanning functioneert; nu de horeca, de kunsten, de evenementenbranche en de winkeliers op omvallen staan; nu er een moeilijk detecteerbare, tot zeventig procent meer besmettelijke mutatie opduikt? Geen jaaroverzicht.

Als ik er dan toch één moment moet uitpikken? Het ineenzakken van oud-minister van Volksgezondheid Bruno Bruins in de Tweede Kamer staat niet alleen symbool voor wat ons land op economisch gebied te wachten staat. Het was tevens de voorbode van het verzakken van de grond onder de voeten van iedereen die een dierbare verloor aan corona. En de oorverdovende stilte die volgde.

Geen jaaroverzicht. In plaats daarvan pakt u pen en papier en schrijft u maar even mee:

Men neme een leeg jampotje. Eén eetlepel dijonmosterd en één eetlepel zurige Vlaamse mayo. Absoluut geen zoete mayo! Daarbij twee eetlepels balsamicoazijn plus twee eetlepels frambozenazijn, een snuf zout en peper. Dekseltje erop en flink schudden. Dan vier eetlepels extra vierge olijfolie toevoegen, een zeer fijngesnipperd sjalotje en weer schudden. Is het te zuur naar uw smaak, dan voorzichtig olijfolie bijdruppelen.

Doe er uw voordeel mee tijdens de kerstlockdown.

Hou vol. Tot in 2021.