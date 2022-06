Brief 3: ’Optreden Rutte onacceptabel’

De Nederlander vindt het optreden van Mark Rutte de laatste jaren net zo onacceptabel, maar hier trekt hij zich toch ook helemaal niets van aan.

Rutte, geef op een fatsoenlijke manier leiding aan je kabinet, had deze ellende niet zover laten komen, had daadkracht getoond in plaats van D66 blind te volgen.

Steek eerst je hand maar eens in eigen boezem. Beter nog: vertrek zo spoedig mogelijk en neem je incompetente ministers meteen mee.

Joost Dirckx, Weert

