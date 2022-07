’Optreden Rutte onacceptabel’

Binnenland

Veel frustratie in zzp-debat: ’Je kan van alles uitvreten omdat er toch niet gehandhaafd wordt’

Het uitblijven van handhaving op schijnzelfstandigheid komt meerdere partijen in de Tweede Kamer de keel uit. Dat het kabinet in 2025 serieus wil gaan ingrijpen vinden zij veel te laat, maar in de coalitie klinkt juist de vraag of die deadline niet te ambitieus is.