Premium Het beste van De Telegraaf

Sluit Ter Apel en selecteer in de regio welke asielzoekers naar Nederland mogen

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Nederland heeft de morele plicht om Afghanen, die voor ons land hebben gewerkt, te evacueren nu ze gevaar lopen door de machtsgreep van de Taliban. Het gaat bijvoorbeeld om tolken van onze militaire missie of lokaal ambassadepersoneel. Den Haag is veel te zuinig geweest om deze, relatief kleine, groep in bescherming te nemen. Dat is beschamend, want zij hielpen ons.