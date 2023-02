’ Voorbereid zijn op slecht scenario’

De gezichten in de zaal tijdens de twee uur durende ’State of the Union’ van Poetin spraken boekdelen, vindt Bas Overmars.

Zelden zo'n strakke en angstige gezichten gezien op de ’applausmachines’ in China en Noord-Korea na. En wat een leugens verkondigde Poetin weer: het Westen is de oorlog begonnen en wil niet onderhandelen, de cultuur van de Oekraïne wordt vergiftigd etc. Het nucleaire verdrag met de VS wordt opgeschort.

Nee, neem dan de speech van Biden in Warschau waar hij herhaalde dat het Westen onvoorwaardelijk achter Oekraïne staat, trots is op de Oekraïense bevolking en Poetin de oorlog morgen nog kan beëindigen door zich terug te trekken. Ja, deze oorlog kan nog heel lang duren en zelfs escaleren als China wapens aan Rusland gaat leveren. Laten we hopen dat het niet zover komt, maar we moeten wel voorbereid zijn op een heel slecht scenario!

Bas Overmars, Amsterdam