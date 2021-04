Omtzigtdebat was met recht een 1 aprildebat

Binnenland

Ook Ollongren zegt zich Omtzigt-gesprek niet te herinneren

Ex-verkenner Kajsa Ollongren begint geëmotioneerd met een stroom aan excuses. Aan de Tweede Kamer. Aan het CDA, aan Omtzigt en Hoekstra. „Ik bied ook mijn excuses aan dat de nota in de openbaarheid is gekomen.” Zij staat donderdagavond in de Kamer om tekst en uitleg te geven over de beruchte Omtzigt...