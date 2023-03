’Tijd voor een nieuwe wind in EU’

Nu zitten we onder de knoet van de EU en kunnen we veel zaken niet naar onze hand zetten. Asielbeleid, klimaat en nu zelfs de huizenbouw die door de EU wordt gedicteerd. We moeten onze eigen koers varen, waarbij de EU geen dwingende rol meer mag spelen.

EU-klimaatpaus Timmermans en zijn bisschop Samsom blijven maar drammen maar durven het woord kernenergie niet in de mond te nemen anno 2023. Tijd voor een nieuwe wind in de EU. Die we dan maar vanuit Nederland inblazen.

Frank van Lieshout, Etten-Leur