’Landelijke richtlijnen voor boetes’

Terecht werd er om uitleg gevraagd en zij kregen te horen dat het ging om Artikel 2.1, wat dus een verbod op samenscholing inhoudt. Onder samenscholing zou je toch iets anders verwachten. Daarbij vertelde één van de boa’s dat zij niet bekeurd zouden zijn als het bijvoorbeeld in Den Haag was gebeurd. De regels verschillen dus per gemeente, wat natuurlijk te gek voor woorden is.

Wij gaan zelf volgende maand binnen Nederland op vakantie, moet ik dan eerst per plaats gaan uitzoeken wat de richtlijnen zijn? Wil de politiek mensen zo soms beletten zich buiten hun eigen gemeente te begeven? Je zou het haast denken.

Ik hoop voor deze mensen dat de boete wordt kwijtgescholden want je hebt ook meteen een strafblad. De politiek moet meteen actie ondernemen en landelijke richtlijnen opstellen. Nu wordt er onnodig chaos gecreëerd en dan moeten de vakanties nog beginnen!

Cathy Stam-Gestman,

Purmerend