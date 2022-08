Premium Het beste van De Telegraaf

De Oekraïense Taisiia is het verhaal achter de cijfers

Door Fadime Demir

Weet u nog waar u was op 24 februari? Het is volgende week woensdag namelijk op de kop af een half jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De hele wereld is sindsdien getuige hoe het Russische leger op felle weerstand stuit vanuit de Oekraïners. Met de mannen aan het front zijn het hoofdzakelijk de vrouwen en kinderen die op de vlucht slaan. Op dit moment bevinden zich 6,4 miljoen Oekraïense vluchtelingen in het buitenland, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarvan zo’n 5 miljoen in Europa. Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Justitie verblijven er zo’n 74.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land. Tot zover de feitelijkheden. Een wezenlijk en belangrijk deel van mijn werk.