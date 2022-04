’Twijfels over baat nieuwe pensioenwet’

De overheid hamert op het belang van een pensioen. Als uitgangspunt voor een goed pensioen geldt de huidige middelloonregeling.

Er zijn echter nog steeds veel mensen die weinig of geen pensioen opbouwen. In het nieuwe stelsel is helaas verzuimd hier een oplossing voor te bieden. Een gemiste kans. Verder zullen er voor de ambtenaren en bedrijven waar het pensioen via een bpf of de cao wordt geregeld ongetwijfeld goede compensatieregelingen komen. Andere werknemers zullen er ongetwijfeld op achteruit gaan. Voor wie is het nieuwe stelsel uiteindelijk een verbetering? Werknemers hebben hier niet om gevraagd, dat geeft te denken.

En voor werknemers die geen werkgever hebben waar ze een goed pensioen kunnen opbouwen is nog steeds niets geregeld. Laten we hopen dat de politiek hier nog eens kritisch naar kijkt. Overigens heeft de politiek hier niets van te vinden want pensioenen zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers. En zeker niet in deze onzekere tijd waar de economie en de burgers nog herstellende zijn van de pandemie en tot ver in het volgende jaar er financieel stevig op achteruit gaan vanwege een oorlog.

B. Van Dam ,

Leiden