’Maar waar kunnen we heen vluchten?’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Kiev - Een onbehaaglijk gevoel bekroop mij toen ik in de knusse wijk Podil aankwam in Kiev. Een langharige man bespeelde een doedelzak, jongeren reden door de voetgangerszone op dure racefietsen en elektrische stepjes. Lui die drie treetjes hipper zijn dan de jeugd in onze eigen hoofdstad zijn terug van weggeweest.