’Oranjegevoel duurt voort’

Weken lang zijn we via de media in woord en beeld bestookt geweest met de ’Franje van Oranje’ op weg naar de viering van de 50e verjaardag van H.M. Koningin Máxima. Van alle kanten werd zij bejubeld. En niet geheel ten onrechte, want zij is in al die jaren door haar optreden, spontaniteit, charme en aandacht voor alle lagen van onze bevolking een positief boegbeeld geworden van ons koninklijk huis. Het oranjegevoel zal de komende maanden met al zijn zichtbare uitingen nog wel blijven voortduren nu ons land gaat deelnemen aan het Europese voetbalkampioenschap en het aantreden van een grote groep sporters bij het hopelijk doorgaan van de Olympische spelen in Tokyo.

Rens Kuijten, Nuenen