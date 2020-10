Deze kerkgangers luisteren naar een predikant. Deze predikant moet maar één ding prediken en dat is: ’Kom niet naar de kerk’. Dit is te gevaarlijk voor ons gelovigen en de rest van de wereld. Deze predikant die mensen toelaat moet een boete krijgen of vervolgt worden voor..? Gezondheid gaat voor geloof.

Gert-Jan Schipdam