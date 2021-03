Uitslag stelling: ’Vleesloos eten smakeloos’

Ruim driekwart van de deelnemers geeft aan zelf dagelijks vlees te eten en een even groot deel is niet van plan om in de toekomst minder vlees te gaan eten. Zo noemt een stemmer dit ’flauwekul’: „Vlees bevat essentiële bestanddelen die het menselijk lichaam nodig heeft. Bovendien is het smakelijk. De mens is nu eenmaal een omnivoor.” ’De Week Zonder Vlees’ zal mensen heus niet van het vlees afbrengen, denken velen „Dit zet geen zoden aan de dijk. Mensen die geen vlees eten laten het toch wel”, klinkt het. En: „Ik ben vegetariër, ik kende het niet eens. Het klinkt een tikkeltje betuttelend.”

Er zal deze week geen dier minder worden geslacht, de actie heeft daarom vooral een symbolische functie, stellen veel deelnemers. En daarbij: „Zolang er geen vleesvervanger of kweekvlees is dat net zo lekker is als gewoon vlees, zullen maar weinig mensen overstappen op vegetarisch.” Want het is treurig gesteld met het ’vega-aanbod’ van nu, weten de stemmers. „Ik kan amper nog groentebitterballen krijgen, wel allerlei vegabitterballen, die dan naar vlees zouden moeten smaken, bah!” Verder is het nog maar de vraag of deze vleesvervangers wel zo veel beter zijn voor mens en planeet. Velen denken van niet: „Er wordt hypocriet gedaan over vlees terwijl de vervangers stikken van E-nummers, suikers, vetten, etc.” Een deelnemer en tevens ex-ontwikkelaar van kunstvlees spreekt uit ervaring: „Kunstvlees betekent veel zuivering van soja en kunstmatige smaakstoffen, ofwel veel water en chemicaliën.” Een andere criticaster meent: „En is het al duidelijk wat vleesvervangers in de toekomst met ons lichaam doen? Nee, en daarom eet ik dit af en toe, maar ik blijf ook met plezier echt vlees consumeren.”

Het idee om een vleestaks in te voeren om mensen te ontmoedigen vlees te eten wordt door veruit de meeste deelnemers afgekeurd. Dat vergroot alleen maar de kloof tussen arm en rijk, denkt men: „Geen vlees voor de plebs, maar wel voor de rijken”, zegt iemand. Om mensen een duwtje in de rug te geven in de richting van een meer plantaardig eetpatroon zou het beter zij de btw op groenten en fruit te schrappen, vindt bijna driekwart. „Schrap de btw op groenten en fruit en doe vleesvervangers vaker in de aanbieding.”

De voorstanders van een (bijna) vleesloze toekomst geloven vooral in voorlichting om bewustwording rond vleesconsumptie te creëren: „Op elke vleesverpakking foto’s van de dieren laten zien, een stukje vlees in een plastic bakje is namelijk redelijk anoniem.” Iemand vertelt: „Als je eenmaal jezelf verplicht hebt om de gruwelijke beelden te bekijken van dieren in slachthuizen dan lukt het steeds minder goed om vlees te eten. Ik heb mezelf ertoe gedwongen en sindsdien eet ik alleen nog vlees bij anderen.” En zoveel moeite kost een beetje minderen echt niet, stelt deze groep respondenten. Zo weet één van hen: „Als iedereen in de wereld één dag geen vlees zou eten zijn voedsel- en watertekorten voor een groot deel opgelost, volgens veel wetenschappers. Kleine moeite, groot gebaar.”