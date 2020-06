’Lesje geschiedenis bij beelden’

Bekijk ook: Weer gedoe rond beeld JP Coen in Hoorn

De protesten tegen het racisme en de beeldenstormen in Engeland, België en de VS zijn voor de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van Hoorn aanleiding te pleiten voor het ’in de museumtuin’ zetten van het standbeeld van Jan Pietersz. Coen, de man die in de 17e eeuw als gouverneur-generaal van de VOC de weerbarstige bevolking van de Banda-eilanden liet afslachten. De geschiedenis kunnen we niet verbeteren, de kennis ervan wel, ook in de publieke ruimte. Hoorn heeft in 2012 als reactie op protesten tegen het beeld een plaquette aangebracht met een tekst die de inktzwarte kant van Coen vertelt. Een effectievere manier om met omstreden standbeelden om te gaan dan wegmoffelen.

Henk Slechte, Schiedam