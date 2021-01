’Vaccinprogramma verwarrend’

Het vaccinprogramma wordt met de dag veranderd. De eigenschappen van de vaccins zijn de ene keer weer goed voor de ene groep en dan weer voor de andere.

Ook het advies aan zwangere vrouwen is niet eensluidend. Dit is heel ernstig. Als je in de zorg werkt, wordt het aangeraden, omdat je daarom meer kans hebt op besmetting. Wat een moeilijk besluit moet je dan nemen.

De laatste maatregel was het intense testen van verschillende gemeentes, waar veel coronaslachtoffers zijn gevallen. Ook Dronten werd genoemd. De Drontenaren keken elkaar argwanend aan. Helaas, minister De Jonge had zich vergist: Dronten was gekozen omdat het een gemiddelde gemeente is.

Joke van Leeuwen, Amersfoort