’Antivaxxers ontwrichten de maatschappij’

Ze maken werkelijk overal een puinhoop van: formeren, immigratie gezondheidszorg, onderwijs, klimaat (onredelijke, onhaalbare en te dure paniekmaatregelen), en last but not least het covid-beleid en de toeslagenaffaire.

Draagvlak onder de bevolking voor wat dan ook wordt achteloos terzijde geschoven. In verkiezingstijd zijn wij een gewilde prooi en worden wij gepaaid met loze beloftes.

Polarisatie in de maatschappij wordt enkel en alleen veroorzaakt door beleid, of beter gezegd gebrek aan beleid van de overheid. Ongevaccineerden wordt geen strobreed in de weg gelegd als ze de maatschappij ontwrichten.

Ongeveer 87 procent van de bevolking heeft de verantwoordelijkheid genomen naar anderen en de maatschappij om zich te laten vaccineren en ja ook zij weten niet wat de lange termijngevolgen zijn. Maar dat is met bepaalde medicijnen ook zo.

De antiprikkers worden ongemoeid gelaten. Ondertussen houden ze wel bij een besmetting een ziekenhuisbed bezet waardoor een kankerpatiënt langer moet wachten op een levensreddende operatie.

Als de overheid geen maatregelen neemt, mag ik hopen dat de deur op vakantiebestemmingen dicht blijft. Daar ondernemen ze wel actie. Hier laat de overheid het weer uit de hand lopen.

Het is nu niet de tijd voor de dikke ikke mentaliteit. Kom op mensen: schouders eronder. Samen!

Y. Ģöbel