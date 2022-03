Premium Het beste van De Telegraaf

Minister De Jonge heeft moeite met kritische noten

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Vrijgegeven app-verkeer tussen minister De Jonge en een topambtenaar van een ander departement geeft een onthullend inkijkje in de Haagse modus operandi. Uit de berichten kan worden opgemaakt dat de bewindsman niet de macht had om op basis van zijn positie opdrachten te geven en daarom de ambtenaar probeerde te beïnvloeden bij de mondkapjesdeal. Maar dat is het enige waar nog een positieve draai aan kan worden gegeven.