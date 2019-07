’Waarom een vakantienanny mee?

Waarom nemen mensen dan kinderen? Wat is er leuker dan voor je eigen kinderen te zorgen en ze op te voeden? Wij hebben vier kinderen (nu volwassen) maar toen ze klein waren, waren wij er altijd voor ze.

Wat is er leuker dan je kind zijn eerste stapjes te zien maken en voor het eerst papa of mama te horen zeggen? Nee, tegenwoordig gebeurt dat veelal op het kinderdagverblijf.

Toen we vroeger met de caravan weggingen mochten de kids op hun manier ook helpen met inpakken en hun eigen kleding en 1 of 2 lievelingsknuffels uitzoeken om mee te nemen. Uiteraard keken we het wel na, maar ze hadden het idee dat ze toch goed geholpen hadden.

En ja, als je naar bijv. Frankrijk moesten rijden dan was er wel eens wat op de achterbank, maar je was jong en kon je dat handelen. En wat hebben we er van genoten om ’s avonds met elkaar te eten of te barbecuen.

Tegenwoordig is het gauw te veel en te druk voor papa en mama en besteden ze het liever uit. En dan vinden ze het nog gek dat kinderen geen normen en waarden meer geleerd krijgen omdat er op het dagverblijf, bij opa en oma, de BSO allemaal andere regels zijn. Nee, wij hebben er van genoten om ze zelf op te voeden.

John en Jose Hooijmans, Warmond