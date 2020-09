’Regelgeving maakt huizen onbetaalbaar’

Wat ik zie is dat regelgeving, zoals PFAS, geluid, CO2-eisen en vergunningen, voor nieuwe woningen extreem is toegenomen. Hierdoor is het risico voor afwijzing van een vergunning groot en banken willen deze nieuwbouwprojecten vrijwel niet meer financieren. Investeringsmaatschappijen springen in dit gat. De overheid moet zich er bewust van zijn dat deze soms goed bedoelde milieuregels en een onduidelijk beleid de extreme huizenprijzen mede hebben veroorzaakt.

Theo Ammeraal,

Wormerland