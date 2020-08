’Orde en tucht voor relschoppers’

Nu gebleken is dat een softe aanpak niet helpt lijkt het mij sucsesvoller om eens een andere weg in te slaan. Opsluiten dat reltuig in een cel met water en brood en géén tv, computer, e.d .Een ’goed gesprek’ heeft ook totaal geen zin. Toen mijn man vroeger in militaire dienst moest, was er geen privacy. Wel een overmaat aan regels en discipline, eten wat de pot schafte en een strobaal die je maar tot slaaplaats moest ’stompen’. Bij een kleine overtreding volgde al straf die varieerde van een weekend doorbrengen op het kazerneterrein en dus niet naar huis, tot opsluiting. Misschien dat door dit soort orde en tucht relschoppers gaan beseffen dat hier niet álles kan.

Jetty de Heer Joha