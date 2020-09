’Lipoedeem onbegrepen’

Bij het lezen van het interview met Leonie van der Kruk over haar ziekte lipoedeem waardoor zij met extreem overgewicht kampt (VROUW, 12/9), weet ik niet welk gevoel bij mij overheerst. Medelijden met haar en haar gezin voor zoveel onbegrip of woede over de misselijkmakende houding van de verzekeringsmensen met dollartekens in hun ogen.

Begrijpen zij niet dat ze op termijn veel hogere kosten als gevolg van diabetes, hartkwalen etc. kunnen voorkomen door nu die operaties van €3.500,- te vergoeden? Dan hebben we het niet eens over de hogere levenskwaliteit voor Leonie. Daar hebben ze waarschijnlijk geen boodschap aan, dat levert hen persoonlijk toch niets op.

A.M. Nefs-Lampe

A.M. Nefs-Lampe