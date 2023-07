Uitslag stelling: ’Wolf weren uit Nederland’

Nu het dier al enige tijd in Nederland rondloopt, is er paniek alom. „Chaos”, zo noemt een stemmer de situatie. Iemand anders: „Het lijkt wel dat iedereen nu hierdoor verrast lijkt te zijn. De wolf is al vaker gesignaleerd, je kunt hier toch op anticiperen? Laat het ministerie van LNV initiatief nemen tot duidelijke richtlijnen maken, met provincies en gemeenten.” Toch vindt iemand anders dat er prima regels zijn. „Provincies en gemeenten zijn vooral te laat met subsidies voor afrastering en voorlichting.”

Terecht vinden de meeste respondenten het dat de wolf die een schapenhouder in Waspe aanviel is neergeschoten. Een respondent: „Belachelijk dat Faunabescherming aangifte heeft gedaan tegen die burgemeester die opdracht heeft gegeven.” Het idee om wolven te beschieten met paintballgeweren, vindt een meerderheid van de stemmers juist weer niet goed. Een reactie: „Wat een belachelijk plan. Doe het met echte geweren.” Iemand anders: „Hiermee wordt de wolf alleen maar agressiever, omdat hij zich bedreigd voelt.” Weer een andere stemmer noemt dit ‘dierenmishandeling’: „Dat moeten we ook niet willen.”

Het gedoe rondom de wolf komt onder andere doordat het een beschermde diersoort is. „Je kunt nu niets doen. Alleen: kssst wegwezen! roepen”. Maar een miniem aantal respondenten vindt dat de wolf beschermd moet blijven. Een deelnemer bepleit een ‘zero tolerance beleid’ ten opzichte van de wolf. „Haal die beschermde status er zo snel mogelijk vanaf.” Iemand anders vindt: „We zijn zo naïef om te denken dat deze dieren goed passen in de natuur. Nederland is geen natuur, maar een aangeharkt park.” Eén stemmer vindt dat de wolf juist een beschermde diersoort moet blijven. „Boeren moeten hun vee beter beschermen. Honden vormen een veel groter probleem bij loslopend wild, dan wolven. Als je een wolf te lijf gaat, moet je niet bang zijn dat die van zich afbijt.”

De provincie Drenthe heeft de ambitie uitgesproken ‘wolfvrij’ te worden. De antwoorden op de vraag of dit haalbaar is, laten een verdeeld beeld zien. De ene helft van de stemmers denkt van wel, de andere helft juist niet. Driekwart van de stemmers vindt wel dat niet alleen Drenthe, maar heel Nederland ‘wolfvrij’ moet worden.

Veruit de meeste deelnemers vinden dat de wolf in toenemende mate een probleem gaat vormen. Ook kan een grote meerderheid van de stemmers zich voorstellen dat Nederlanders zich door de wolf bedreigd voelen. Een stemmer: ,,De roedels worden steeds groter, dus gaan een steeds groter probleem vormen. Ik ben bang dat er pas echte maatregelen komen als er een klein kind wordt aangevallen.”

Alle incidenten rondom de wolf worden breed uitgemeten. Twee derde van de respondenten vindt al die aandacht niet overdreven. Een stemmer: „Als er duidelijke regels komen, dan zijn die overdreven reacties ook niet meer nodig.” Een andere stemmer: ,,Honden of andere dieren die agressief gedrag vertonen laten ze vaak inslapen. Waarom is er voor de wolf zoveel overdreven aandacht?”