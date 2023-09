Nederland verdient betere Kamerleden

Pieter Omtzigt heeft groot gelijk als hij zegt dat er een mismatch is tussen de kiezers en de gekozenen in ons land. Veel kiezers zijn afgehaakt omdat ze niets begrijpen van de beslissingen die politici nemen. Het overkomt mij ook een paar keer per week dat ik verbaasd tegen mijn man zeg: „Heb je dat gelezen? Hoe kan dat nou?” Hij is veel nuchterder en negen van de tien keer antwoordt hij dan: „Ach ja, zo werkt de politiek nu eenmaal.”