Uit onderzoek blijkt dat nog maar 30% procent van de Nederlandse bevolking de economische coronamaatregelen steunt en om versoepeling vraagt en 20% zelfs om totale afschaffing. En dan heb je als rechtsstaat een serieus probleem, omdat men de wetten niet meer serieus neemt, het gezag ondermijnt en burgerlijk ongehoorzaam zal zijn.

We blijven dat unieke gedoogland waar je de mensen, zoals in het bekende lied, de inmiddels bijna 18 miljoenen mensen ’niet de wetten voorschrijft, maar in hun waarde laat’. Dus kunnen we appeltaart in Valkenburg eten, terrasje pakken in Breda en kan de kunstsector proberen ’kapsalonnetje’ te spelen. Ik zou zeggen handhaven die wetten, maar nu wel heel snel versoepelen om chaos te voorkomen en omdat het gewoon kán in bepaalde sectoren!

Bas Overmars, Amsterdam