’Huisarts voer voor stelletje cowboys’

Na de taxiwereld, de kinderopvang en de thuiszorg zijn nu de huisartspraktijken aan de beurt. Het is toch al vaak genoeg bewezen dat het vrijgeven van deze bedrijfstakken voer is voor een stelletje cowboys die, op een helaas ook nog legale manier, hun zakken vullen? Wanneer gaat men in Den Haag eens de ogen openen voor dit soort zaken?

Jan van den Oever, Zandvoort