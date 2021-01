’Niet besparen op vaccin’

We lopen al continu achter de feiten aan en vaccinaties gaan een enorme vertraging oplopen. Met de EU gegokt op het goedkoopste vaccin, maar wel een potje van 900 miljard reserveren voor de opbouw van Europa na deze pandemie en dan al het geld stoppen in het verlanglijstje van de heer Timmermans. Wees verstandig en ga nu vol voor extra Pfizer- en Moderna-vaccins en stop het geld in een spoedige opheffing van deze lockdown. Des te eerder kan onze economie weer opstarten.

Robert van de Kimmenade, waarnemend huisarts