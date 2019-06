’Wat blijft er over van mijn pensioen?’

Aanvankelijk was mijn horizon een pensioen met 65 jaar, gebaseerd op eindloon. Echter, halverwege mijn loopbaan werd eindloon ingeruild voor middelloon. Een forse stap terug. Daarom trof ik door middel van sparen een eigen voorziening.

In de tweede helft van mijn loopbaan werd jarenlang niet geïndexeerd en ging de AOW-leeftijd omhoog met ruwweg 2,5 jaar. Die van mijn vrouw werd vertraagd met circa 10 jaar, omdat haar AOW niet langer gelijktijdig meer ingaat met de mijne. Terwijl de overheid mij aansloeg in box 3 voor nadrukkelijk niet over mijn spaarvoorziening genoten rendement.

Binnenkort zal de rekenrente worden verlaagd en daarmee de pensioenuitkering. Omdat opvolging van de heldere adviezen van Dijselbloem en Knot onvermijdelijk is. Nog 2 of maximaal 4,5 jaar voordat ik van mijn pensioen kan gaan genieten. Althans, van wat daar nog van over is.

Willem de Kan