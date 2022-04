Uitslag Stelling: ’Zo snel mogelijk autonoom’

Bulgarije en Polen zeggen de rekening betaald te hebben, maar dat Rusland de afspraken niet nakomt. Twee derde van de stemmers gelooft dat zij het bij het rechte eind hebben. De meesten denken dat de Russen rommelen met de betalingen om hun zin te krijgen. Twee derde is het ook met EU-voorzitter Von der Leyen eens dat de Russen Polen en Bulgarije afpersen.

Een meerderheid denkt niet dat een eventuele stop op Russisch gas problemen gaat opleveren voor Nederland. Een respondent meent: „Pomp gewoon weer gas op in Groningen en compenseer van de opbrengst alle aardbevingsschade.” Een ander vindt ook dat de gaskraan in Groningen tijdelijk weer open kan, maar dat er in de tussentijd hard gewerkt moet worden aan waterstof en kernenergie. „Niet lullen maar poetsen, begin er eindelijk eens mee.”

Wel denkt driekwart dat Nederland veel eerder had moeten stoppen met het kopen van gas en olie van Rusland. Een van hen stelt: „Als we stoppen met Russisch gas, dan heeft Poetin een heel groot probleem. Hij heeft dan namelijk geen geld meer om te investeren in oorlog voeren.” Een andere stemmer vindt dat Nederland hierop had moeten voorsorteren: „We hadden veel eerder moeten bedenken dat we nooit van een land als Rusland afhankelijk hadden moeten worden en moeten investeren in alternatieve energiebronnen.”

Het Westen steunt Oekraïne met wapens. Twee derde van de respondenten denkt dat Poetin hiermee wel verder in het nauw wordt geduwd. Toch menen de meeste stemmers dat de EU en de NAVO Oekraïne meer moeten helpen. Alhoewel een enkeling toch vreest voor repercussies: „Laat de NAVO s.v.p. Oekraïne helpen. Hoe langer dit conflict sleept, hoe meer Poetin in het nauw komt en de kans steeds groter is dat hij de fatale knop indrukt.” Een ander valt bij: „We moeten niet bang zijn voor het tekort aan gas, maar eerder voor die waanzinnige dictator in Rusland.”

Toch zijn er ook deelnemers die vinden dat de EU en de NAVO moeten stoppen met het leveren van wapens. „Het is veel beter om te bemiddelen, zodat er vrede komt. Wat heeft dat oorlogsgeweld nog voor zin? Het zou van moed en wijsheid getuigen als de leiders het geweld konden stoppen”, klinkt het. En een andere respondent denkt dat Poetin alleen gestopt kan worden door ook het luchtruim boven Oekraïne te verdedigen. „De NAVO moet toch ingrijpen.”

De oorlog is nog lang niet voorbij, denken de meeste stemmers. Rusland kan het oorlog voeren nog heel lang volhouden. Ongeveer twee derde denkt dat Rusland en Oekraïne niet tot een vergelijk gaan komen. „Ik zou wensen dat de landen weer gaan praten. Nog meer wapens sturen zorgt juist voor meer escalatie”, denkt een deelnemer die vreest voor een derde wereldoorlog. De ene helft van de respondenten denkt dat die er inderdaad komt, maar de andere helft juist gelooft van niet. Sommigen zijn moe van het speculeren over een derde wereldoorlog. Eén van hen merkt geruststellend op: „Voor elk probleem komt weer een oplossing.”