’Samenwonen AOW’ers levert besparing op’

Vaste lasten kunnen worden gedeeld en dat levert een besparing op. Als we alle AOW’ers die gaan samenwonen dezelfde alleenstaande AOW laten behouden, wat doen we dan met de miljoenen gepensioneerden die nu al samenwonen of getrouwd zijn? Gaan we die dan ook netto fors meer AOW geven. Of krijgen we dan twee soorten AOW’ers?

Jan Pronk, Beverwijk