Omudsman: Een duur kaartje

Soumaya heeft veel tegenslagen gehad. De schoenenwinkel waar ze werkte als verkoopster is failliet. Ook is ze gescheiden van haar man. En ze moest toeslagen terugbetalen. Dit alles zorgde ervoor dat ze grote schulden heeft opgebouwd. Om die reden heeft ze een bewindvoerder toegewezen gekregen. Soumaya vertelt bewindvoerder Sonja* over de boete die ze kreeg op het station. Ze moet deze binnen twee weken betalen. Pas dan kan ze bezwaar maken tegen die boete. Omdat ze naar haar afspraak moest, is Soumaya toch ingestapt.

Bewindvoerder Sonja vindt de houding van het vervoersbedrijf wel erg flauw. Voordat ze instapte, heeft Soumaya netjes aangegeven dat het niet lukte om een kaartje te kopen. Het ging dus niet om een controle waarbij bleek dat Soumaya geen geldig kaartje had. Sonja dient daarom een bezwaar in tegen de boete. Dat bezwaar wordt afgewezen. Soumaya had geen geldig vervoersbewijs is de reden. Sonja is het niet eens met dit besluit. Maar ze kan geen bezwaar meer maken. Ze wordt naar de Nationale ombudsman doorverwezen.

Sonja pakt de telefoon en belt met de Nationale ombudsman. Medewerker Leonie luistert naar haar verhaal. Daarna zoekt zij contact met de klachtbehandelaar van het vervoersbedrijf. Dan gebeurt er iets geks. Leonie krijgt per e-mail een reactie waarin meteen wordt medegedeeld dat de boete van 50 euro wordt teruggestort op de rekening van Soumaya. Zonder uitleg. Goed nieuws! Toch willen we graag weten hoe een en ander nou is gegaan.

Wij vinden dat het vervoersbedrijf beter had kunnen luisteren naar het verhaal over Soumaya. Dan hadden ze een betere keuze kunnen maken over hoe nou met de klacht of het bezwaar om te gaan. Medewerker Otmar neemt nog een keer contact op met het vervoersbedrijf om hier verder over te spreken. Want we zijn er voor de burger als het misgaat met de overheid maar we helpen ook overheden anders te kijken naar hun dienstverlening om deze te verbeteren.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en een overheidsinstantie? Komt u er samen niet uit? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.