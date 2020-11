’Zorg staat al jaren onder druk’

Vaak kwam het al voor dat ambulances van het ene ziekenhuis naar het andere moesten rijden voordat een patiënt kon worden opgenomen of ziekenhuizen die zelf geen plaats hadden andere ziekenhuizen belden tot er in een ziekenhuis plaats was voor een ernstige patiënt. Ook weken al jaren patiënten uit naar ziekenhuizen in het buitenland vanwege de lange wachtlijsten en betere zorg.

Huisartsen werken als poortwachter daardoor komen patiënten met een herseninfarct en hartinfarct vaaak te laat in het ziekenhuis, want ze worden afgewimpeld met het advies ’neem maar een aspierientje’. Ook werken huisartsen vaak part-time en kennen ze hun patiënten daardoor niet goed en hebben door een part-time baan te weinig ervaring.

Riek Kerkhof-Willems,

Bunnik