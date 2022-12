Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Snackbar in de ban? Het is de hoogste tijd voor ’betutteling’

Door Janneke Wittekoek Kopieer naar clipboard

De patiënt die ik op mijn spreekuur zie met een dreigend hartinfarct is veelal het gevolg van jarenlange verwaarlozing. Soms begonnen met stress door schulden of een scheiding met een slechte leefstijl, wat ook nog eens gestimuleerd wordt door de fastfood- en tabaksindustrie. Een dotterbehandeling is ziekenzorg; zorgen dat mensen gezond blijven in een stressvolle 24-uurseconomie, waar de verleidingen tot minder bewegen en meer eten op de loer liggen is gezondheidszorg.