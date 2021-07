’Kloof politiek-burger steeds groter’

Zo blijkt het eerder sluiten van de twee kolencentrales, excuses voor het slavernijverleden en het terughalen van IS-bruiden aanleiding om massaal het ongenoegen te laten blijken over het gevoerde of voorgenomen beleid. In het VPRO-programma Tegenlicht werd onlangs aangetoond dat politici al lang geen echte volksvertegenwoordigers meer zijn, maar een soort van Haagse elite die alles beter weet en vooral datgene denkt te doen, wat goed is voor ons. Dat zij met deze houding de plank vaak volledig misslaan, mag blijken uit de vaak vernietigende scores die de Stelling van de Dag laat zien.

Jan Pronk, Beverwijk