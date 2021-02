’Hordes schaatsers op het ijs onverantwoord’

Even terugkomend op mijn eerdere geschreven reactie over het organiseren van een NK marathon op natuurijs, waarvoor Erben Wennemars en Tuitert zich hard maakten. Ik stelde daarin dat, dat niet verantwoord was omdat er dan toch heel veel eigenwijze Nederlanders zouden komen. Kijk wat er de afgelopen twee dagen is gebeurd: duizenden onverantwoordelijke, eigenwijze en egoïstische Nederlanders. Allemaal mensen die overal maling aan hebben en allerlei regels schenden, die er ook voor hun veiligheid en gezondheid zijn. De domme opmerkingen die je hoort: ’Één dagje moet ik er uit, dat kan toch geen kwaad’. Ik maak mij dus kwaad, ik ben al vanaf 16 maart 2020 in quarantaine en hou mij netjes aan de regels. Ik wil ook wel gaan schaatsen en allerlei leuke dingen doen, maar ik denk niet alleen aan mijzelf maar ook aan anderen. Ik snap helemaal niets van deze domme mensen.

Hans Schoenmaker, Purmerend