Uitslag stelling: Griezelen om geldgewin

Supermarkten, winkels, horeca en thuiswinkelorganisaties springen elk jaar massaler in op Halloween. Maar de meerderheid van de deelnemers geeft te kennen liever Nederlandse tradities te koesteren. Bovendien menen velen dat deze steeds meer onder vuur komen te liggen door de komst van allerlei buitenlandse festijnen. „Nederland moet z’n eigen tradities en feesten koesteren. Daar zit ’m de kneep nu net: die feesten worden verziekt, kijk naar Sinterklaas en de Zwarte Pieten. En christelijke feestdagen zoals Pasen en Kerstmis mogen bijvoorbeeld niet meer genoemd worden in reclame-uitingen”, stelt een tegenstander van Halloween. Een ander valt bij: „Ik vind het buitengewoon laf van diverse winkelketens om géén aandacht te besteden aan het oer-Hollandse feest Sinterklaas en vervolgens wél Halloween uitbundig te promoten.”

Vier op de tien respondenten denken dat het uit Amerika overgewaaide festijn vooral fijn is voor winkeliers die meer omzet met de verkoop van allerlei Halloween-artikelen kunnen maken. De meesten benoemen het griezelfeest dan ook als pure commercie die de omzet van de detailhandel moet laten toenemen. „Al die commerciële Amerikaanse feesten zoals Halloween en Valentijnsdag zijn er alleen maar op gericht om mensen tot aankopen van onzin-artikelen aan te zetten”, verklaart een opposant.

Sommigen hebben ook bezwaar tegen de occulte manifestaties van Halloween. De verkleedpartijtjes met doodshoofden, geraamtes en vleermuizen hebben een angstaanjagend doel en dat heeft niet zelden bij kleine kinderen vervelende gevolgen. „Die buitenlandse feesten hoeven van mij niet zo en zeker geen gegriezel: de zoon van kennissen begon onlangs weer in bed te plassen vanwege de bloederige geraamtes en doodshoofden overal! Leuk kinderfeestje...”

Zowel bij Halloween als bij Sint Maarten gaan kinderen langs de deur om snoep op te halen, maar meer dan de helft (59 procent) geeft de voorkeur aan het lampionnenfeest. „Sint Maarten is leuk voor de kinderen. Het snoepgoed heb ik al in huis”, schrijft een enthousiasteling, die smachtend wacht op elf november totdat kinderen al zingend langs de deur komen. Overigens stellen de meesten wel een leeftijdsgrens hieraan: alleen basisschoolkinderen zijn welkom.

Slechts elf procent van de respondenten omarmt Halloween. Deze voorstanders zij echte feestgangers en vinden hoe meer, hoe leuker. „Meerdere buitenlandse feesten vind ik prima zolang de Nederlandse niet in de verdrukking komen. Er is plaats genoeg voor meer feestdagen dus waarom niet doen.” En sommigen zien nog een pluspunt: „Buitenlandse feesten laten integreren, verbroedert mensen onderling. Hoewel van oorsprong ’religieus’ is Halloween allang niet meer een puur religieus feest, waardoor het zonder veel problemen overgenomen kan worden”, denkt een fan.

Toch houden de meesten vast aan de traditionele feesten, waarbij vooral Kerstmis (52 procent) en Sinterklaas (26 procent) onverminderd hoog scoren.