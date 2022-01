’Teugels aanhalen in gevangenissen’

De feestjes die gevangenen in de bajes -met stilzwijgende goedkeuring van het personeel- konden houden staan nog scherp op het netvlies. Feestjes gelardeerd met drugs en drank. Alleen vrouwelijke aanwezigheid ontbrak nog. We kennen allemaal de beelden die trots met telefoons naar buiten werden gebracht. De landelijke ophef was groot. Het gevangeniswezen ging diep door het stof. Of ze daarmee iets geleerd hebben?

Een nog maar net tot 28 jaar veroordeelde gangster -nota bene de moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B.- mocht in de gevangenis bewustwordingslezingen geven aan medegevangenen. Een man die omschreven wordt als buitengewoon kil, berekenend en genadeloos. Een man die zijn proces volledig frustreerde en nooit het achterste van zijn tong liet zien wordt nu als een modelgevangene gepresenteerd. Voor nabestaanden van slachtoffers schokkend om te horen.

Het is niet meer de vraag of die absurditeiten hiermee eindelijk stoppen maar eerder nog wat de volgende stunt zal zijn die getolereerd wordt. Op water en brood de dag doorbrengen is nu ook weer niet bepaald nodig, maar de teugels moeten beslist worden aangehaald. Gevangenissen moeten weer echte gevangenissen worden. Afschrikwekkend!

Jan Muijs, Tilburg