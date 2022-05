’Onzin dat Schiphol geen personeel kan krijgen’

Premium Geld

’Oudedagsreserve financiële valkuil zzp’ers’

Zzp’ers die gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR) lopen kans om in financiële problemen te raken wanneer ze met pensioen gaan en ze niet tijdig geld apart zetten. Op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt, moet namelijk alle belasting over de FOR betaald worden. Mi...