Uitslag Stelling: ’Wachten tot Sint Ruttemis’

Een optimistische respondent: „Het akkoord gaat lukken als beter wordt geluisterd naar de landbouwers en hoe zij denken te gaan verbeteren. Bovendien moet de stikstofpuinhoop niet afgewenteld worden op alleen de landbouwsector.” Een andere stemmer: „Niks gaat snel in dit land, behalve het verhogen van de prijzen.”

Bijna niemand had ook verwacht dat het akkoord er deze week al zou zijn, zoals eerder aangekondigd. Iets meer dan de helft van de respondenten vindt het ook helemaal niet nodig dat de partijen het eens worden. Iemand schrijft: „Laat de boeren gewoon boeren. Het is schandalig dat wij ons door Brussel de wet laten voorschrijven.” Een andere stemmer: „Door het gebrek aan toekomstperspectief komt er geen opvolging en dan komen er vanzelf minder boeren.”

Premier Rutte was ook nog even aangeschoven om te bemiddelen. Bijna driekwart van de respondenten vindt dit geen goed teken dat de onderhandelingen vlotten. Een stemmer: „Totaal niet nodig. Hij wordt toch al niet meer serieus genomen.” Iemand maakt de grap: ,,Dit gaat duren tot Sint Ruttemis.”

Het wachten is nu op een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Bijna niemand gelooft dat er daarna wel een akkoord komt. Veel vertrouwen hebben stemmers hier sowieso niet in: „Dat wordt gedaan door ambtenaren, dus de uitkomst staat al vast.” Iemand anders: „Dat Planbureau is het verlengstuk van links Nederland, dus de boeren zijn hier bij voorbaat al kansloos.”

Iets meer dan de helft van de deelnemers denkt dat de boeren op den duur aan het langste eind zullen trekken. Een stemmer: „Dat zou mooi zijn, want als er geen akkoord komt dan hebben de boeren daar alleen maar voordeel bij.” Iemand anders noemt het ’drammen’ wat de boeren doen. „Ze harken al tientallen jaren subsidies binnen onder het mom van voedselschaarste.”

Van een gedwongen uitkoop van boeren zal het niet gaan komen, zo denkt bijna twee derde van de stemmers. Een reactie: „Te veel partijen willen dit niet. Zolang dit op tafel ligt, gaat dat akkoord er niet komen.” Een voorstander van gedwongen uitkoop: „Dat moet mogelijk zijn. De hele agro-industrie houdt het land in de houdgreep, terwijl de bijdrage aan de economie steeds minder wordt.”

De banken trekken vier miljard euro uit ter dekking van de kosten van de uitvoering van het akkoord. De meeste respondenten vinden dat geen goed idee. Een stemmer: „Dat geld moet natuurlijk weer bij de burgers vandaan komen.”

Wel een goed idee vinden de meeste respondenten dat boeren geld gaan krijgen voor het verrichten van zogenaamde ecosysteemdiensten, zoals voorgesteld in het akkoord. „Een goede boer onderhoudt zijn land en weet als geen ander hoe dat moet”, vindt een respondent. Iemand anders vindt juist dat je dit niet aan de boeren moet overlaten: „Boeren hebben het landschap verpest. Houtwallen zijn verdwenen en monocultuur heerst.” Iemand anders vindt dat de boeren zich niet moeten laten afschepen met een ’fooi’ van de ‘ecofundamentalisten’.