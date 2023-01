Premium Het beste van De Telegraaf

Scenario kabinetsval in 2023 om migratie

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Veel reden tot optimisme was er dinsdag niet in het Catshuis, toen voor het eerst ook de leiders van VVD, D66 en CDA aanschoven bij het ministeriële overlegclubje over migratie. Op tafel lagen cijfers van de verwachte instroom van de komende jaren, met daarin uitgesplitst de achtergronden van de migranten.