’Met z’n allen op vakantie onverstandig’

Het reizen per vliegtuig is vrijgegeven en we staan met z’n allen op Schiphol. Maar in diverse landen is het coronavirus weer opgedoken. Gevolg: lockdown in delen van die landen. Ik had liever gezien dat premier Rutte Nederland nog een paar weken in de wacht had gezet. Want op een tweede coronagolf zit toch niemand te wachten. Het is te hopen dat het allemaal goed gaat, waarbij ik toch mijn vraagtekens zet.

Ronald Kranenburg, Lisse