De Kwestie: gezonde maaltijd op school ’En weer een taak erbij voor het onderwijs’

Een gezonde lunch voor alle basisschoolleerlingen in Nederland is een mooi streven, maar met het organiseren gaat enorm veel lestijd verloren. Het is logistiek en financieel een behoorlijke operatie en bovendien neemt het veel ruimte in beslag. Marijke van Amersfoort, directeur van een basisschool in Amsterdam-Zuidoost: „Als de verantwoordelijkheid voor de lunch en soms zelfs over het ontbijt bij de school wordt neergelegd, gaat mij dat wel wat ver.”